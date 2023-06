Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 12 tra i territori di Naro e Campobello di Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Kadjar guidata da una trentenne di Campobello e una Panda condotta da un anziano narese.

Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, rimasto incastrato per diversi minuti. Per liberarlo dalle lamiere contorte sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. L’uomo ha riportato traumi e ferite ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Sul posto presenti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.