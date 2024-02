Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, la notte appena trascorsa, lungo la strada statale 188, in territorio di Santa Margherita di Belice. Un uomo alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’utilitaria e si è schiantato contro una Fiat Cinquecento parcheggiata. L’impatto è stato violentissimo tant’è che i due occupanti della Punto sono rimasti incastrati nel mezzo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belice. Poi i feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. Hanno riportato traumi sparsi sui corpi. I rilievi sono stati eseguiti dal carabinieri. La ricostruzione della dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.