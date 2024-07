Incidente stradale lungo la statale 640 nei pressi di Canicattì nord. Un furgone, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato. Feriti i due occupanti del mezzo trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Non versano, per loro fortuna, in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento cittadino i carabinieri per i rilievi e la viabilità