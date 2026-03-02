E’ di un morto e cinque feriti, di cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina all’alba lungo la strada statale 410 Dir lungo la Camastra – Naro, quasi all’altezza della caserma dei carabinieri della Stazione narese. A scontrarsi un camion, carico di frutta e ortaggi, e un’autovettura con a bordo operai albanesi.

I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Uno di loro, un ventiquattrenne Flori Topalli, è giunto cadavere. Alcuni feriti sono ricoverati nei presidi ospedalieri San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giacomo d’Altopasso di Licata.

Sul luogo del tragico sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, mentre i carabinieri delle Stazioni di Camastra e Naro, si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp