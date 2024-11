Incidente stradale all’altezza di Torre di Gaffe lungo la strada statale 115 in territorio di Licata. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bambino. A scontrarsi due auto: una Volkswagen Golf e un Toyota Rav 4. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e gli operatori sanitari del 118. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Non versano in condizioni di pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi e della viabilità carabinieri e polizia.

