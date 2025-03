Tre persone sono rimaste ferite, di cui uno in gravi condizioni, in un incidente stradale che si è verificato domenica mattina sulla statale 115, all’altezza del bivio di Realmonte. Lo scontro ha coinvolto un’auto e due moto di grossa cilindrata che erano dirette in paese per un raduno di centauri. Sulla prima moto viaggiava un uomo con la figlia e sulla seconda moto una donna. L’uomo, un cinquantenne di Porto Empedocle, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, in codice rosso. Gli altri sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e il personale di Anas.

