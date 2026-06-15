Un incidente stradale si è verificato domenica sera lungo viale Cannatello, tra i quartieri di Villaggio Mosè e San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito rovinosamente sul selciato. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio.

Non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine che si sono occupati dei rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp