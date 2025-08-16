Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 13 in via Passeggiata Archeologica a poca distanza dalla Valle dei Templi. Coinvolte tre auto. Ad entrare in collisione sono state una Fiat Punto, una Fiat Seicento e una Jeep. I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Sul posto gli agenti della polizia locale e per i rilievi i poliziotti della sezione Volanti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp