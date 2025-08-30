Incidente stradale, nella tarda serata di venerdì, in via Passeggiata Archeologica, a pochi passi della Valle dei Templi di Agrigento. Un uomo alla guida di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo. La vettura dopo avere abbattuto il muretto del curvone si è ribaltata. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. L’automobilista, che viaggiava da solo, in ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sinistro che non ha coinvolto altri veicoli di passaggio. Completamente distrutta la vettura ridotta in un ammasso di rottami. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

