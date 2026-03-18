Incidente stradale, questa mattina, lungo la Panoramica dei Templi, a poca distanza dal tempio di Giunone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Si tratta di una Lancia Ypsilon e una Chevrolet. Quest’ultimo mezzo, dopo l’impatto, si è ribaltato su un fianco.
Tutti illesi i conducenti dei due veicoli. La persona alla guida dell’auto ribaltata ha anche rifiutato il trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed il personale sanitario del 118.
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