Due persone, di 32 e 34 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato in via Alessandro Manzoni, nei pressi dello stadio Esseneto. A scontrarsi due autovetture, una Fiat Punto e una Alfa Romeo Giulia. I due feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versano in gravi condizioni. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale di Agrigento hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

