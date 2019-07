Incidente stradale, grave bambino

Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale, che si è verificato sulla strada statale 115, fra i territori di Gela e Licata. Il piccolo si trovava in auto, una Fiat Seicento, con la madre, quando per cause in corso si è avvenuto lo scontro con una Ford Focus.

Ad avere la peggio madre e figlio. Quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale “Civico” di Palermo, dove è giunto con l’elisoccorso, ed ora si trova in prognosi riservata, e nelle prossime potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Mentre la madre è stata ricoverata all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela.

Sul posto intervenute diverse ambulanze del 118, i Vigili del fuoco, carabinieri e polizia Stradale.