Tre persone sono rimaste ferite, pare in maniera non grave, in un incidente stradale avvenuto in via Porta Agrigento a Raffadali. Con le ambulanze sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni” di Dio di Agrigento. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture. I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.