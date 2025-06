Incidente stradale nelle vicinanze di contrada “Burraiotto”, lungo la statale 576 fra i territori di Agrigento e Naro. Una Fiat Punto si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo. L’anziano alla guida dell’utilitaria è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Ha riportati lievi traumi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale di Anas. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.

