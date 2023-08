Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la statale 640 all’altezza dell’imbocco che porta all’hotel Kaos, nella zona del , ad Agrigento.

A scontrarsi per cause ancora in corso d’accertamento un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio il centauro che con un’ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.