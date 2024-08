Incidente stradale, l’ennesimo, alla rotatoria di Porta Aurea, sotto la collina della Valle dei Templi. A scontrarsi due veicoli. Nessun ferito. Sul posto si sono recati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dei fatti e le responsabilità.

La rotatoria di Porta Aurea da sempre risulta pericolosa e a rischio incidenti. Capita spesso, infatti, che automobilisti e centauri distratti o troppo sicuri alla guida non rispettano la precedenza e altra segnaletica stradale. Spesso si trovano anche turisti in auto pericolosamente fermi ai bordi della strada per fotografare i templi in orari serali e notturni.