Ancora un incidente stradale, l’ultimo di una lunga serie, al bivio per la Mosella a poche centinaia di metri dalla Valle dei Templi. Un giovane ciclista è rimasto ferito. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Smart e una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla bici che ha riportato traumi sparsi. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale e il personale della polizia Locale.

