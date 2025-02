Incidente stradale nella tarda serata di sabato lungo il viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. Una Fiat Seicento, dopo essere stata tamponata da un altro veicolo, è andata a sbattere contro un muretto. L’anziano alla guida, che ha riportato traumi e contusioni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, in codice giallo, con un’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero di particolare gravità. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia per i rilievi e la viabilità.

