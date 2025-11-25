Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, all’ingresso del Villaggio Mosè, poco distante dalla rotonda Giunone, lungo la Statale 115. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un furgone. Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura finita contro il muro. Si tratta di una quarantenne agrigentina.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasferito l’automobilista al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo le prime valutazioni mediche, non destano particolari preoccupazioni. L’uomo alla guida del furgone, non ha avuto conseguenze.

Gli agenti della polizia Stradale hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’impatto e chiarire la dinamica dei fatti.

