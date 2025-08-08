Ha riportato traumi sparsi sul corpo l’uomo alla guida di un scooter rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Viaggiava alla guida di un Yamaha TMax che si è scontrato con una Jeep. L’incidente stradale si è verificato, ieri pomeriggio, nella zona dei semafori tra la rotatoria di Giunone e il Villaggio Mosè.

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote, rovinato pesantemente sull’asfalto, con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie. Sul posto accorsi i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della polizia locale per i rilievi.

