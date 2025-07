Una 52enne agrigentina è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in via Canonico Sorrento, la zona a valle della centrale via Imera ad Agrigento. A scontrarsi una Ford Fiesta condotta dalla 52enne e una Ford Kuga con alla guida un ventottenne.

Ad avere la peggio la donna, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per cure del caso. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

