Un sessantacinquenne di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Francesco Crispi, ad Agrigento. Viaggiava da solo in sella ad un ciclomotore Piaggio che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una trentottenne agrigentina. Ad avere la peggio il centauro trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in gravi condizioni. Illesa la donna. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale hanno effettuato i rilievi.

