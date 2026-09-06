E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio a Villaseta, nei pressi della farmacia del quartiere. Per cause ancora in fase di accertamento, un giovane che viaggiava in sella a una moto di grosso cilindrata è finito contro due autovetture che procedevano in senso opposto rispetto alla sua direzione di marcia.

A seguito dell’impatto, motociclista è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle sezioni Volanti di Agrigento e Porto Empedocle e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

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