Incidente stradale, questa mattina, in via Fosse Ardeatine a Villaseta, all’altezza di un distributore di carburanti. A scontrarsi un’auto Renault Clio e un pick-up. Una persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno prestato soccorso all’automobilista. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia locale. In corso di accertamento la dinamica dell’accaduto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp