Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato ieri in via Caduti di Marzabotto all’altezza della chiesa Santa Croce nel quartiere di Villaseta. A scontrarsi un’autovettura Peugeot 107 condotta da una ventenne e una moto Sh con il sella un sessantaduenne. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote rovinato pesantemente sull’asfalto. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.