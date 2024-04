Un’autovettura, Renault Clio, in transito per via Miniera a Realmonte, è precipitata da un’altezza di circa sei metri, finendo nella strada sottostante di via Piersanti Mattarella. Ferite le cinque occupanti del mezzo: una donna di Realmonte e quattro ragazzine, tutte minorenni, due di Realmonte, una colombiana e una tedesca, dirette alla Scala dei Turchi. Tra i primi a dare soccorso gli automobilisti di passaggio che hanno dato l’allarme al 112.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno facilitato i soccorsi. Con le ambulanze sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Se la sono vista davvero brutta, ma per loro fortuna, nessuna versa in pericolo di vita. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento si sono occupati dei rilievi. Sconosciute le cause dell’incidente.(Foto Agrigento Oggi).