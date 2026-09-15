Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 11 in via Zunica, nel quartiere agrigentino di Monserrato. A scontrarsi due auto: una Citroen, condotta da una 47enne, e una Volkswagen con alla guida un venticinquenne, entrambi agrigentini.

I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto per i rilievi e la viabilità sono intervenute due pattuglie della polizia locale.

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