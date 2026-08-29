Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento. A scontrarsi due autovetture: una Ford Fiesta e una Fiat Punto. La Punto dopo il violento impatto si è ribaltata su un fianco, mentre la Fiesta è finita contro un muro.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono giunti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, i poliziotti delle Volanti e gli agenti della polizia locale.

I feriti, con le ambulanze, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Al lavoro gli uomini in divisa alle prese con i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.

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