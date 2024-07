Incidente mortale sulla SS 640: morto un uomo a bordo di un vespone, due feriti gravemente

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi sulla SS 640, all’altezza di contrada Caos Villaggio Pirandello. Nello scontro tra una motocicletta di grossa cilindrata e un vespone 125, un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite.

L’uomo deceduto, che viaggiava a bordo del vespone 125 insieme a una donna, indossava il casco al momento dell’impatto. Anche la donna, che si trovava sulla motocicletta, indossava il casco. I due erano di ritorno da una giornata trascorsa spensieratamente in spiaggia quando hanno incontrato la morte lungo la statale.

L’incidente è avvenuto in un tratto della SS 640 dove il limite di velocità è di 50 chilometri orari e il sorpasso è vietato in entrambi i sensi di marcia. Le cause precise dello scontro sono ancora da chiarire, ma l’impatto è stato letale per l’uomo alla guida del vespone. Le due donne ferite sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale; al momento non sembrano essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia, causando disagi e lunghe code. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi alle vittime prima dell’arrivo dei soccorritori.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire le dinamiche dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e si unisce nel cordoglio per la vittima e nella speranza di una pronta guarigione per i feriti.