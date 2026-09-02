La Procura della Repubblica di Sciacca, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sull’incidente sul lavoro costato la vita all’operaio cinquantatreenne, Salvino Pullara, titolare di una ditta edile di Santo Stefano Quisquina.

Una porzione di muro, crollato all’improvviso, ha schiacciato il lavoratore senza lasciargli scampo. Fino a tarda notte nell’abitazione di contrada Santa Margherita a Bivona, hanno operato i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp di Agrigento.

I rilievi serviranno a ricostruire cosa è accaduto e accertare la causa del cedimento. L’area del cantiere è stata sequestrata. Al momento dell’incidente, all’interno dell’abitazione privata di proprietà di un residente di Bivona, c’erano la vittima, il figlio ventiquattrenne che è rimasto ferito, e anche un altro operaio rimasto fortunatamente illeso.

Intanto è stato fissato il funerale di Salvino Pullara: si terrà domattina, alle 10,30, nella chiesa Madre di Santo Stefano Quisquina. Il sindaco del paese Francesco Cacciatore ha disposto il lutto cittadino.

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