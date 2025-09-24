Non ce l’ha fatta il diciassettenne Michele Domenico Trentuno. E’ deceduto ieri pomeriggio, 23 settembre, in un letto della Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, a tredici giorni esatti dall’incidente in monopattino che ha provocato in lui effetti devastanti. Al punto tale che ieri il suo quadro clinico è precipitato irrimediabilmente. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il mese prossimo, quel giorno, mentre era sul suo monopattino, ha perso l’equilibrio finendo sull’asfalto. Quali siano le ragioni è ancora uno dei passaggi misteriosi dell’indagine.

Già ai primi operatori sanitari arrivati in zona, le sue condizioni sono sembrate subito disperate. Subito è partita la corsa in ospedale. Il diciassettenne è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, poi il trasferimento nel reparto di Rianimazione. Familiari, parenti e amici hanno pregato e sperato. Ma ieri pomeriggio anche le residue speranze sono svanite. Sul fronte delle indagini portate avanti dagli agenti della polizia municipale le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

