Momenti di paura nel primo pomeriggio nel quartiere del campo sportivo di Agrigento, precisamente in via Manzoni a pochi metri dalla via Toniolo e dalla scuola Castagnolo. Un uomo alla guida di una Cupra ha perso il controllo del mezzo per poi finire contro una Dacia Santero parcheggiata ai bordi della strada. L’urto è stato molto violento, tanto che la Cupra si è sollevata dalla parte anteriore. Per fortuna non c’erano pedoni di passaggio in quel momento e l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

