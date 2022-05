Inchiesta su “Girgenti Acque” approda in aula. Ex sindaco parte civile

Slitta al 24 giugno prossimo, per via di alcune notifiche non andate in porto, l’udienza preliminare, scaturita dall’operazione “Waterloo” sul cosiddetto sistema “Marco Campione”, e sulla presunta “rete” criminale che, secondo la Procura di Agrigento, sarebbe stata messa in piedi dal patron di “Girgenti Acque”. L’ex sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, e l’associazione “A testa alta”, hanno chiesto di costituirsi parte civile. La richiesta sarà valutata dal Gup del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo.

Secondo l’accusa – l’inchiesta è stata coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio, dall’aggiunto Salvatore Vella, e da un pool di pubblici ministeri, composto da Paola Vetro, Antonella Pandolfi e Sara Varazi -, e condotta sul “campo” dai carabinieri, Dia e Guardia di Finanza – l’ex presidente di “Girgenti Acque” avrebbe messo in piedi una vera e propria rete di professionisti, politici, pubblici funzionari, uomini delle istituzioni e delle forze dell’ordine, corrompendoli o, comunque, asservendoli, con la distribuzione di posti di lavoro e incarichi per familiari e amici.

La società che gestiva il servizio idrico, commissariata nel novembre del 2018 in seguito all’inchiesta, in questo modo, avrebbe potuto operare in maniera spregiudicata senza timore di controlli e conseguenze amministrative o giudiziarie. Nelle scorse settimane la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 47 indagati. Fra i reati contestati: l’associazione a delinquere, il concorso esterno, l’abuso di ufficio e la truffa.

Nel corso del blitz dell’anno scorso, oltre al sessantenne imprenditore agrigentino, titolare di una numerose aziende che operano nel commercio di diversi settori, erano finite in carcere altre 7 persone. Nella lista degli imputati ci sono i vertici di “Girgenti Acque” prima del commissariamento, e poi politici, professionisti, forze dell’ordine, l’ex prefetto Nicola Diomede, accusato di avere “salvato” Girgenti Acque con un’interdittiva antimafia, e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.