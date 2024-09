La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta dopo la morte di un quarantenne disoccupato di Licata, avvenuta verosimilmente per overdose. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Sequestrata una bottiglietta usata per consumare crack. Ed è proprio al crack che si pensa possa essere riconducibile il decesso. Ma spetterà alle indagini, già disposta l’autopsia, stabilire se davvero, o meno, si è trattato di overdose. Per intanto, e almeno fino a quando l’inchiesta non farà chiarezza, è mistero.