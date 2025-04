I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato Antonio Maniscalco, 51 anni, disoccupato di Caltanissetta, domiciliato ad Aragona, coinvolto nell’inchiesta antidroga denominata “Vallone”, l’operazione che portò alla luce una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti con epicentro a Mussomeli e diramazioni in provincia di Agrigento.

Eseguita l’ordinanza emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica, presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. L’uomo è stato definitivamente condannato a 8 anni di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 13.500 euro.

Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, per espiare una pena, in continuazione, di 11 anni e 2 mesi di carcere. Antonio Maniscalco è indicato da carabinieri e magistrati come a capo della presunta organizzazione di trafficanti di cocaina, marijuana e hashish nell’area del Vallone e dell’Agrigentino.

