Incendio vicino case e uliveto, forestale evita il peggio

Un incendio di sterpaglie divampato in un terreno incolto ha creato preoccupazione per la vicinanza di alcune abitazioni, e di un uliveto. E’ successo nella zona di via degli Ulivi, una traversa del Villaggio Mosè.

Sul posto è intervenuto il personale della Forestale. I soccorritori hanno circoscritto il fuoco, ed evitato che potesse bruciare gli alberi d’ulivo, e avvicinarsi alle residenze.

Sulle cause del rogo, potrebbe trattarsi anche di autocombustione, considerando le altissime temperature di questi ultimi giorni.