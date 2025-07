Nel primo pomeriggio di domenica, quattro persone ferme in una piazzola, lungo la strada Statale 640, a causa di un’avaria al motore della loro autovettura che aveva iniziato a emettere fiamme, si sono ritrovate avvolte da una nube di intenso fumo causata dagli incendi propagatisi nell’area circostante. Tempestivo l’intervento della pattuglia della Polizia Stradale di Agrigento, che in modo solerte intuendo la necessità di presto intervenire, dopo aver spento l’inizio di incendio del veicolo, trainavano quest’ultimo con l’auto di servizio in un’altra piazzola non invasa dal fumo, in sicurezza. Gli agenti prestavano soccorso ai malcapitati riuscendo a metterli in salvo, scongiurando gravi conseguenze.

