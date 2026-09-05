Un incendio ha devastato tre box utilizzati dai pescatori della marineria di Licata, nella zona della banchina di Marianello. Le fiamme hanno aggredito le strutture, provocando ingenti danni e carbonizzando i tre box.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area interessata.

Ancora da chiarire la causa dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un evento di natura dolosa.

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