Persone, residenze e giardini a rischio a causa di un incendio e difficoltà, anzi impossibilità, di comunicazione. A raccontare quanto è accaduto ieri pomeriggio in contrada Le Pergole, a Realmonte, è stata l’associazione sportiva Torre di Monterosso. “L’evento ha messo a rischio numerose abitazioni estive e persone, evidenziando la criticità della mancanza di copertura di rete telefonica che ha complicato le operazioni dei Vigili del Fuoco – si legge nella nota -. Questa non è la prima volta che la zona marinara registra problemi di comunicazione con i soccorsi, e riteniamo che sia giunto il momento di agire con determinazione”.

“Chiederemo l’intervento del Prefetto affinché vengano adottati provvedimenti efficaci per risolvere questo grave problema di pubblica sicurezza – continua l’associazione sportiva Torre di Monterosso -. C’è preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e dei turisti e chiede che vengano prese misure urgenti per garantire una copertura telefonica adeguata in tutta la zona”. Il presidente Francesco Consiglio esprime la sua profonda preoccupazione per la sicurezza delle persone e ribadisce l’urgenza di un intervento immediato delle autorità competenti per prevenire situazioni analoghe in futuro.

