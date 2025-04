E’ scoppiato un incendio in un’abitazione di via XXV Aprile a Raffadali, e due persone sono rimaste ferite. E’ successo questa mattina. Le fiamme hanno avvolto gli arredi, e si sarebbero estese. I vicini appena hanno visto fuoriuscire una colonna di fumo nero dall’appartamento hanno subito lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono piombati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, il personale medico del 118, e i carabinieri della Stazione di Raffadali.

I pompieri sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, ed hanno soccorso e portato via le due persone, poi affidate ai sanitari e trasferite al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Si tratta di due ultra settantacinquenni pensionati rimasti intossicati a causa del fumo. Pompieri e militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare la causa del rogo divampato, quasi sicuramente, in maniera accidentale dal garage al piano terra della palazzina.

