Momenti di panico, stamani, in via Tenente colonnello Giuseppe Russo, a Favara, per un incendio scoppiato in un’abitazione al terzo piano di una palazzina. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, intervenuti poco dopo avere ricevuto la segnalazione al 112. Gli occupanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo. Pare che il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe divampato a causa dello scoppio di una bombola.