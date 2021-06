Incendio in una stalla, muore un maialino

E’ morto un maialino in un incendio divampato all’interno di una stalla. E’ accaduto nelle campagne di Licata, dove ieri mattina sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

I pompieri sono riusciti spegnere le fiamme, e messo in salvo quasi tutti gli animali, ma per il maialino non c’è stato nulla da fare.

Quasi certa la natura accidentale del rogo che, ha avuto origine dal cortocircuito di un contatore elettrico. Non è chiaro se la costruzione sia o meno ancora agibile.