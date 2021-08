Incendio in un attico del centro di Agrigento, in salvo i residenti (VIDEO)

Un incendio, scoppiato per cause accidentali, ha devastato un’abitazione al decimo piano di una palazzina, in via Gioeni, ad Agrigento. L’anziana proprietaria di casa è stata trascinata fuori e salvata da due passanti, un medico e un pasticciere, che hanno sfidato le fiamme. L’ultimo piano è completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che stanno provando a circoscrivere le fiamme. Evacuato il palazzo, eroe di giornata mette in salvo una donna (Guarda il video)