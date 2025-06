Un incendio è scoppiato all’interno di un locale in Corso Umberto I, nel centro di Licata. E’ successo venerdì sera. Immediato il fuggi fuggi fra i clienti. I titolari, dopo avere fatto allontanare tutti gli avventori, hanno provato a spegnere le fiamme nell’attesa dei vigili del fuoco che hanno poi lavorato per alcune ore prima di avere ragione sulle fiamme. Il fuoco, per cause ancora da accertare, si sarebbe sviluppato nella cucina a causa di un corto circuito. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno evacuato l’intera zona. Un pompiere che ha preso parte all’operazione di spegnimento del rogo è rimasto intossicato dal fumo ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso”. Dopo le cure del caso è stato dimesso.

