Cinque persone sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato da un incendio divampato durante la notte in un condominio di via Boccaccio, non molto lontano da via Roma, a Porto Empedocle. I vigili del fuoco, per mettere in salvo le famiglie che occupavano i piani alti del palazzo, hanno utilizzato un’autogru per consentire loro l’evacuazione. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Le cause del rogo, che sarebbe partito da un terrazzo, sarebbero accidentali.

