Un incendio è divampato, questa mattina, all’interno di un’abitazione di via Pellegrini a Ribera. A lanciare l’allarme sono stati gli abitanti del quartiere che hanno subito chiamato il 112. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento intervenuti tempestivamente, sono entrati all’interno dell’appartamento, ma per fortuna, non erano presenti i proprietari. Dopo lo spegnimento delle fiamme è stato effettuato un sopralluogo e, a quanto pare, il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un guasto all’impianto elettrico.