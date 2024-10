Un incendio è divampato nella notte in un’abitazione disabitata di via Soldato Sciumé a Favara. Sul posto, dopo le tante segnalazioni giunte al 112, sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. A bruciare vecchi materiali e cumuli di rifiuti. I pompieri, come sempre avviene in questo genere di interventi, si sono prima sincerati sull’eventuale presenza all’interno della casa di persone.

Avuto il riscontro negativo, idranti alla mano hanno domato le fiamme. L’opera di spegnimento è durata oltre quattro ore. Continua ancora in mattinata la bonifica e lo smassamento dei cumuli di macerie bruciate. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme agli altri vicini immobili. Nessun dubbio sul fatto che le fiamme siano state appiccate da qualcuno. I carabinieri hanno avviato le indagini.