Incendio in abitazione: un morto ed un ferito

NARO. Un uomo di 82 anni, Calcedonio Liguori, è morto a causa di un incendio scoppiato nella sua casa in via Vannelle a Naro, in provincia di Agrigento. La figlia, 42 anni, è stata salvata dai vigili del fuoco ed è stata affidata ai sanitari giunti sul posto.

A quanto si apprende, la donna, che è sotto choc, sarebbe rimasta intossicata dal fumo, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono sul posto per chiarire le cause del rogo, il quale ha devastato la camera da letto, dove si trovava l’anziano, e parte dell’abitazione. Il pensionato sarebbe morto a causa del fumo e delle ustioni. Sul posto si è recato anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.

COMUNICATO STAMPA DEL SINDACO DI NARO

Un tragico episodio questa mattina ha colpito la nostra Città. Un incendio ha devastato un’abitazione in Via Vanelle causando la morte di un nostro concittadino di 82 anni, il signor Calcedonio Liguori.

All’interno dell’abitazione al momento dell’incendio era presente anche una delle figlie che fortunatamente è stata messa in salvo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che ringrazio per il lavoro che hanno svolto.

La macchina di solidarietà formata dalle forze dell’ordine e dai residenti del quartiere è stata di grande aiuto.

Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nell’emergenza: i Carabinieri, i Vigili del fuoco, gli operatori della forestale, i Vigili urbani, gli operatori del 118, i tecnici di Girgenti Acque, Alfonso Scordino, l’impresa Nicotra Costruzioni e gli assessori presenti.

Le mie più sentite condoglianze e quelle della giunta comunale alla famiglia Liguori per questa tragedia che oggi ha scosso l’intera nostra Città.