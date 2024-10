I piromani per appiccare le fiamme hanno versato del liquido infiammabile su una porzione del tendaggio. Doloso l’incendio scoppiato, l’altra sera, nell’area esterna di un bar di Menfi. L’attività lavorativa non è stata intaccata dal fuoco, che ha distrutto una tenda.

Il proprietario, un commerciante di Menfi, poco più che quarantenne, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. Sull’attentato incendiario, la Procura della Repubblica di Sciacca, subito notiziata del grave gesto dai motivi sconosciuti, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.

L’allarme al 112 è stato lanciato nel corso della sera di venerdì, in un orario in cui l’esercizio pubblico era chiuso. Per fortuna l’incendio si è spento da solo. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Ad occuparsi delle indagini i militari dell’Arma.