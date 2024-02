Un’abitazione di campagna in contrada “Monte Saraceno” a Ravanusa, è stata devastata da un incendio di quasi certa origine dolosa. A notare le fiamme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della Stazione cittadina.

I pompieri si sono sincerati sulla presenza o meno di persone all’interno della residenza. L’ispezione ha confermato che nessuno era rimasto coinvolto e che la casa era disabitata. Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

Quindi è stato avviato un sopralluogo concentrato alla ricerca di eventuali indizi, come bottiglie o contenitori, generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche con residui di benzina. Ma da alcuni elementi raccolti non vi sarebbe nessun dubbio sull’origine dolosa dell’evento.